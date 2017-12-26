В центре Киева неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi, разбив стеклянные двери ломом.

Преступники скрылись до приезда сотрудников полиции охраны, сообщает Информатор.

Злоумышленники вынесли 40 самых дорогих шуб, стоимость каждой от 40 до 60 тысяч грн. Кассу воры не трогали.

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Возле входа в магазин нашли два лома. Следственные действия продолжаются.











На Крещатике воры ломом разбили витрину и вынесли из магазина 40 шуб / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что камера полицейского сняла, как понятой на обыске ворует 20 тыс грн.

Фото: Информатор.