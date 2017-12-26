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На Кубе из-за одной искры взорвались тонны пиротехники

На Кубе. в городе Ремедиос, из-за одной искры на воздух взлетели тонны пиротехники.

Во время инцидента пострадали 39 человек.

Об этом сообщает 112.ua cо ссылкой на  La Tercera.

Отмечается, что серьезные травмы получили 27 человек, из них 8 – в критическом состоянии.

Среди пострадавших – 6 детей в возрасте от 11 до 15 лет.

Читайте: Мощный взрыв в Неаполе – бомбу заложили в посылку

Напомним, недавно в Индонезии взорвалась фабрика феерверков.

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