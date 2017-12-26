На трассе Тымкове-Балта-Кривое Озеро-Первомайск около 13.30 произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Ford Transit.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

62-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Мужчину госпитализировали, а его 52-летняя пассажирка погибла на месте.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Водителю грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Под Николаевом Ford вылетел в кювет, погибла женщина / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.

Фото: поліція Миколаївської області