Полиция задержала убийц экс-руководителя Укрспирта

Нацполиция совместно с одним из подразделений СБУ пресекла деятельность преступной организации из пяти человек, которая похищала и убивала людей в Киеве. Среди преступлений – расстрел экс-руководителя Укрспирта и организация взрыва на ул.Тургеневской.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе пресс-конференции по итогам работы за год.

– 19 декабря во время спецоперации задержания преступной организации на территории шести регионов Украины одновременно было проведено более 60 обшукиви задержаны пять активных членов преступной группировки. Организатор задержан на территории соседнего государства. Нам помогали работники полиции Румынии, Молдовы, Израиля, сейчас имеем контакты с правоохранительными органами Италии, – отметил Князев.

29 марта 2017 злоумышленники в балаклавах напали на гражданина возле подъезда: забили его металлическими дубинками и расстреляли из оружия. Мужчина выжил.

1 мая 2017 эти лица заложили мину МОН-50 и осуществили взрыв возле учебного заведения. Объектом посягательства был предприниматель, он выжил.

30 мая 2017 человек, сидевший на заднем сиденье авто, расстрелял мужчину, занимавшего одну из руководящих должностей в госучреждении.

23 июня 2017 группировка организовала взрыв возле авто Land Cruiser на ул. Тургеневской. Водитель получил телесные повреждения.