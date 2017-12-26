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Воздушная гимнастка сорвалась из-под купола цирка на глазах у зрителей

В Астане воздушная гимнастка во время выступления упала из под купола цирка

– Да, произошло падение воздушной гимнастки с высоты трех метров. Ее сразу доставили в больницу, сделали снимок. Чувствует она себя нормально. Получила травмы неопасные для жизни и здоровья. В скором времени вернется на манеж и продолжит свои выступления, – сообщили в администрации цирка, передает Tengrinews.kz.

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Отмечает, что артистка избежала серьезных травм благодаря багатому опыту.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как передвижной цирк из Грузии бросил своего верблюда посреди стадиона в Хоросткове Тернопольской области.

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