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Пограничники задержали “полицейского” “ДНР” – ехал на заработки в Германию

Украинские пограничники задержали 36-летнего мужчину, который служил в так называемой “полиции ДНР” в должности оперуполномоченного.

– Как пояснил мужчина, уволился он именно из-за полного беззакония и коррупции в рядах своих “коллег”. Также он добавил, что работу на временно оккупированной территории найти трудно, поэтому в Мариуполь ехал, чтобы сделать загранпаспорт и переехать в Германию, – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает Итерфакс-Украина.

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Мужчину задержали, ему грозит наказание, предусмотренное ч.1 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Ранее Факты ICTV писали, что сотрудники СБУ в Запорожье проводят обыски у местных чиновников по месту жительства из-за подозрений в возможных связях со структурами, которые финансируют боевиков “ДНР”.

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