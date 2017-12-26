Сын с матерью убили отца: тело сбросили в колодец и залили бетоном

Из-за неприязненных отношений с 43-летним жителем города Хуст (Закарпатская область) жена и сын убили его, и забетонировали в колодце.

Об этом сообщает ГУ НП в Закарпатской области.

– Полтора месяца назад исчез 43-летний житель города Хуст. Об исчезновении сына в полицию сообщил его отец. Пропавшего мужчину объявили в розыск. Правоохранители установили, что разыскиваемый проживал в общем доме с тремя детьми и женой, с которой был в процессе развода. Подозрение правоохранителей вызвал тот факт, что после исчезновения мужа и объявления его в розыск куда-то делись его 40-летняя экс-супруга и 17-летний сын. А во дворе хозяйка поспешно засыпала и забетонировали старый колодец, – говорится в сообщении.

Раскопав колодец, правоохранители нашли тело мужчины на глубине около 4 метров. Его направили на экспертизу.

Читайте: В ДТП в Индии погибла украинка



По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

К слову, в парке провинции Чонбури (Таиланд) 17-летний слон Пай растоптал гида после того, как один из туристов дернул животное за хвост.