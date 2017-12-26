В Киеве у академика украли 15 млн грн

В Киеве злоумышленники связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая холодным оружием, потребовали отдать деньги.

В частный дом академика НАМН, директора одного из Национальных институтов грабители в балаклавах ворвались, пишет Обозреватель.

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Добычей преступников стала крупная сумма в гривне, евро и долларах США. Всего около 15 млн в гривневом эквиваленте.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как в центре Киева неизвестные ограбили магазин верхней одежды Rapsodi, разбив стеклянные двери ломом.