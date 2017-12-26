В России мужчина с пулей в голове догнал и задержал стрелка

В Санкт-Петербурге мужчина с пулей в затылке догнал и задержал стрелявшего. Параллельно он позвонил в полицию и сообщил о происшествии

Между водителями Audi и Range Rover разговор перерос в потасовку, пишет Life.

Тогда водитель Range Rover после ссоры подошел к машине противника, вытащил пистолет и начал стрелять. Первая пуля разбила боковое стекло. Еще три попали в водителя: одна в затылок, две — в руку.

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Стрелок попытался скрыться с места преступления, но водитель Audi с пулей в голове устроил погоню за ним.

На данный момент, виновника задержали, а у пострадавшего пули вытащили врачи и уже отпустили домой.

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