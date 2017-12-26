“Взрыв” в Симферополе – что произошло на самом деле

Жители Симферополя в социальных сетях делятся сообщениями о громком взрыве.

Взрыв, согласно словам очевидцев, было слышно в городе около 16:00, пишет Life.

Сообщается также, что над городом виден след от пролетевшего самолета.

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Как сообщили позже оккупанты, их военные запускали самолет в 120 км от города. Он как раз и произвел хлопок, когда преодолевал звуковой барьер на небольшой высоте.

Напомним, в прошлом году, в оккупированном Джанкое произошел взрыв на газовой автомобильной заправке.