“Взрыв” в Симферополе – что произошло на самом деле

Жители Симферополя в социальных сетях делятся сообщениями о громком взрыве.
Взрыв, согласно словам очевидцев, было слышно в городе около 16:00, пишет Life.
Сообщается также, что над городом виден след от пролетевшего самолета.
Читайте: На Кубе из-за одной искры взорвались тонны пиротехники
Как сообщили позже оккупанты, их военные запускали самолет в 120 км от города. Он как раз и произвел хлопок, когда преодолевал звуковой барьер на небольшой высоте.
Напомним, в прошлом году, в оккупированном Джанкое произошел взрыв на газовой автомобильной заправке.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=