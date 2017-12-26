В центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания музея Холокоста и бывшей синагоги.

Об этом пишет местное издание Таймер.

От действий хулиганов пострадало здание областного архива, которое в прошлом было синагогой и которое планируют передать еврейской общине Хабад Шомрей Шабос.

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Кроме того, оскорбительная надпись появилась на входе в музей Холокоста на улице Большой Арнаутской.

В полиции происшедшее пока официально не комментируют.



В Одессе антисемитскими надписями обрисовали музей Холокоста и синагоги / 2 фотографии

Напомним, 17 декабря на Контрактовой площади в Киеве вандалы облили менору, установленную по случаю празднования Хануки.