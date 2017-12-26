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Ветер снес с балкона вышедшую покурить бабушку

В городе Шахтерске на Сахалине (Россия) пенсионерка выпала с балкона 4 этажа из-за ураганного ветра.

сахалин

Эту информацию РИА Новости подтвердили в центральной районной больнице Углегорска.

– Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у нее травмы, — говорится в сообщении.

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70-летняя женщина вышла на балкон покурить, но ее сбросило порывом ветра. Пенсионерка упала в мягкий сугроб. Машина скорой помощи не смогла проехать к дому из-за снежных заносов, и бабушку пришлось доставить в больницу в ковше погрузчика.

Напомним, 24 декабря в московском аэропорту Внуково из самолета компании Ютейр, летящего в Ханты-Мансийск, выпала стюардесса. Девушку госпитализировали с переломом в бессознательном состоянии.

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