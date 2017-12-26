Ночью во Львове сработали сирены тревоги

Около 22.35 25 декабря во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В Львовском горсовете отметили, что включение произошло в связи со сбоем системы.
По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома.
Сейчас на месте собирают специалистов и выясняют причины.
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Руководитель пресс-службы Львовской ОГА Ольга Березюк написала в Facebook, что никакой угрозы для жителей города нет.
По ее данным, правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств инцидента.
Обновлено 11.34: ПАО Укртелеком заявляет о непричастности к срабатыванию сирен оповещения во Львове 25 декабря и подчеркивает, что лишь обеспечивает связь сирен с центром управления, находящимся в помещениях Львовской ОГА.
Об этом говорится в сообщении компании.
– Центр управления находится в помещениях Львовской областной администрации и подчиняется структурам областного руководства. Связь с сиренами организована через пять АТС Укртелекома, которые работают в автоматическом режиме, без привлечения сотрудников общества. В настоящее время специализированная охрана АТС подтвердила, что к станциям не было несанкционированного доступа, – отмечается в сообщении оператора.
Работа комиссии по выяснению причин срабатывания системы связи продолжается.
Напомним, 15 сентября Япония включила тревожные сирены и остановила поезда.