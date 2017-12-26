На улице Городецкой 147 во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад отделения Сбербанка России.
Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.
В отделении были разбиты два окна и одно окно в двери. На фасаде здания появилась надпись красной краской “выметайтесь”.
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Проникновение внутрь помещения не было.
Выметайтесь: во Львове выбили стекла и разрисовали краской Сбербанк / 4 фотографии
Напомним, вчера около 22.35 25 декабря во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут.
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