На улице Городецкой 147 во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали фасад отделения Сбербанка России.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

В отделении были разбиты два окна и одно окно в двери. На фасаде здания появилась надпись красной краской “выметайтесь”.

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Проникновение внутрь помещения не было.







Выметайтесь: во Львове выбили стекла и разрисовали краской Сбербанк / 4 фотографии

Напомним, вчера около 22.35 25 декабря во Львове включились сирены оповещения гражданской защиты и работали несколько минут.