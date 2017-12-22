Американская модель Playboy Линдси Пэлас с 8-м размером бюста разделась для собственного календаря на 2019 год.

На фото красавица позирует без одежды в разных образах, в соответствии с месяцем или девушка подбирала образ к празднику, который приходился на тот или иной месяц.

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Модель Playboy снялась обнаженной для собственного календаря / 13 фотографий

Но, как отмечает сама модель, такая большая натуральная грудь приносит ей немало хлопот, пишет Gazeta.

Грудь красавицы весят около 5 кг.

– Делаю милое и невинное лицо, а на самом деле болит спина. Это безумие, насколько по-своему видят люди тебя как личность за большого бюста. Работать с 5 килограммами на груди – испытание для спины.

Растяжка, массаж и хорошая кровать помогают справиться с болью, – написала на своей странице в социальной сети Линдси.

Напомним, кто стал девушкой года по версии Playboy.