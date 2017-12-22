Роберт Де Ниро надел ботинки на платформе, чтобы быть выше Аль Пачино

Оскароносных актеров Роберта Де Ниро и Аль Пачино в Нью-Йорке сфотографировали во время съемок фильма Ирландец. Де Ниро был в ботинках на высокой платформе, чтобы быть выше, чем Аль Пачино.

Так, по сюжету гангстерской драмы Ирландец, герой Роберта Де Ниро должен быть значительно выше персонажа, которого играет Аль Пачино.

Такая вот магия кино, пишет People.

К слову, кинолента Ирландец,легендарного режиссера Мартина Скорсезе, выйдет в 2019 году и расскажет о жизни гангстера Фрэнка Ширана. Сценарий картины основан на книге Чарльза Брандта Я слышал, вы красите дома.

Главного героя — Фрэнка — сыграет Роберт Де Ниро, а Аль Пачино исполнит роль Джимми Хоффа, в убийстве которого замешан гангстер.

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Напомним, список претендентов в номинации Лучший фильм на Оскар 2018.