Украинский рэпер выпустил песню про Олега Винника

Киевский рэпер Игорь Ревенко, который выступает под псевдонимом KOSMO, выпустил трек, посвященный украинскому певцу Олегу Виннику.
Видео с композицией опубликовано на канале KOSMO в Youtube.
– Однажды мы все узнали, что есть Олег Винник — человек, как бы, появившийся ниоткуда, вдруг заполонивший собой все вокруг: обложки журналов, эфиры талант-шоу и вашу ленту Facebook. Вы смеялись, иронизировали, недоумевали. Теперь настало время признать, что Олег Винник — эталонная рок-звезда, у которой есть слава, деньги, а еще его очень любят женщины. Быть как Олег Винник — значит быть обожаемым и успешным. Это мечта каждого артиста, – рассказал рэпер.
В треке также упоминаются такие звезды как Иван Дорн, Дмитрий Монатик, Евгений Галич, Святослав Вакарчук.
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К слову, Олег Винник презентовал новый видеоклип на украиноязычную поп-рок композицию Як жити без тебе, в котором предстал в новом амплуа.
Видео: KOSMO