Украинский рэпер выпустил песню про Олега Винника

Видео с композицией опубликовано на канале KOSMO в Youtube.

– Однажды мы все узнали, что есть Олег Винник — человек, как бы, появившийся ниоткуда, вдруг заполонивший собой все вокруг: обложки журналов, эфиры талант-шоу и вашу ленту Facebook. Вы смеялись, иронизировали, недоумевали. Теперь настало время признать, что Олег Винник — эталонная рок-звезда, у которой есть слава, деньги, а еще его очень любят женщины. Быть как Олег Винник — значит быть обожаемым и успешным. Это мечта каждого артиста, – рассказал рэпер.