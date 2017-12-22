Запустил руку в штаны и насильно целовал: 10-кратный номинант Грэмми влип в секс-скандал

Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки обвинили главного дирижера лондонского Королевского филармонического оркестра Шарля Дютуа в сексуальных домогательствах. Из-за скандала сразу несколько оркестров разорвали с ним контракты.

После обвинений Королевский филармонический оркестр временно отстранил Дютуа от работы, пока не будет представлена ​​четкая картина произошедшего. Сам швейцарский дирижер пока не ответил на эти обвинения, передает Русская служба ВВС.

52-летняя оперная певица Пола Расмуссен, которая уже вышла на пенсию, рассказала, что в 1991 году в гримерке Дютуа прижал ее к стене, схватил руку, “запустил ее в свои штаны и стал насильно целовать меня взасос”.

Другая певица, Сильвия Мак-Нэри, рассказала, что в 1985 году Шарль Дютуа попытался “добиться своего” в отеле после репетиции с оркестром Миннесоты. Когда они остались в лифте вдвоем, мужчина “прижал меня к стене, навалился на меня и просунул свое колено мне между ног”.

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Еще две женщины выдвинули обвинения анонимно из-за опасений, что Дютуа может помешать их последующим выступлениям. Одна из них сказала, что дирижер трижды приставал к ней в 2006 году и один раз в 2010, хватал ее за грудь и прижимал к стене в гримерке, удерживая за запястья.

Кроме Королевского симфонического оркестра, Дютуа работал с симфоническими оркестрами Бостона и Сан-Франциско, которые теперь прервали с ним сотрудничество. Кроме того, он не будет дирижировать на выступлениях филармонического оркестра Нью-Йорка, симфонического оркестра Чикаго и Кливлендского оркестра.

Отметим, что Шарль Дютуа руководил двумя оперными театрами, 10 раз номинировался на премию Грэмми и дважды ее получал. В течение 25 лет он возглавлял Монреальский симфонический оркестр, 10 лет был художественным руководителем национального оркестра Франции. Сейчас Дютуа является руководителем симфонического оркестра телерадиокомпании Эн-Эйч-Кей в Токио.