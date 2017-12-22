Запустил руку в штаны и насильно целовал: 10-кратный номинант Грэмми влип в секс-скандал

Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки обвинили главного дирижера лондонского Королевского филармонического оркестра Шарля Дютуа в сексуальных домогательствах. Из-за скандала сразу несколько оркестров разорвали с ним контракты.
После обвинений Королевский филармонический оркестр временно отстранил Дютуа от работы, пока не будет представлена четкая картина произошедшего. Сам швейцарский дирижер пока не ответил на эти обвинения, передает Русская служба ВВС.
52-летняя оперная певица Пола Расмуссен, которая уже вышла на пенсию, рассказала, что в 1991 году в гримерке Дютуа прижал ее к стене, схватил руку, “запустил ее в свои штаны и стал насильно целовать меня взасос”.
Другая певица, Сильвия Мак-Нэри, рассказала, что в 1985 году Шарль Дютуа попытался “добиться своего” в отеле после репетиции с оркестром Миннесоты. Когда они остались в лифте вдвоем, мужчина “прижал меня к стене, навалился на меня и просунул свое колено мне между ног”.
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Еще две женщины выдвинули обвинения анонимно из-за опасений, что Дютуа может помешать их последующим выступлениям. Одна из них сказала, что дирижер трижды приставал к ней в 2006 году и один раз в 2010, хватал ее за грудь и прижимал к стене в гримерке, удерживая за запястья.
Кроме Королевского симфонического оркестра, Дютуа работал с симфоническими оркестрами Бостона и Сан-Франциско, которые теперь прервали с ним сотрудничество. Кроме того, он не будет дирижировать на выступлениях филармонического оркестра Нью-Йорка, симфонического оркестра Чикаго и Кливлендского оркестра.
Отметим, что Шарль Дютуа руководил двумя оперными театрами, 10 раз номинировался на премию Грэмми и дважды ее получал. В течение 25 лет он возглавлял Монреальский симфонический оркестр, 10 лет был художественным руководителем национального оркестра Франции. Сейчас Дютуа является руководителем симфонического оркестра телерадиокомпании Эн-Эйч-Кей в Токио.