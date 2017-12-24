Новый год уже через неделю. Вокруг пахнет мандаринами и конфетами, а новогоднего настроения все еще нет? Не беда, на помощь нам придут елка и новогодние фильмы.

Для тех, кому Карнавальная ночь, Чародеи и Полярный экспресс уже не помогают вновь ощутить дух Нового года и Рождества.

Факты ICTV составили список фильмов, которые обязательно следует посмотреть.

Эти фильмы будут радовать вас и вашу семью все новогодние праздники. Наверняка некоторые из них хорошо вам знакомы, но о некоторых вы, возможно, узнаете впервые.

Один дома

(1990, США)

Режиссер: Крис Коламбус

Фильм Один дома смешит уже второе поколение зрителей. Сюжет Один дома знают, кажется, все: американское семейство отправляется в Европу на Рождество. Но в суматохе отъезда родители, тети, дяди и старшие кузены забывают дома маленького, но не по годам смышленого мальчика. Оставшись в одиночестве, малыш готовится к встрече Рождества и заодно противостоит парочке неудачливых “мокрых” грабителей.

Если уж начнете просмотр, советуем не останавливаться и посмотреть все 4 части фильма. Новогоднее настроение и смех вам будут обеспечены на несколько дней.

Отпуск по обмену

(2006, США)

Режиссер: Нэнси Майерс

Айрис Симпкинс, автор популярной свадебной колонки в лондонской “Daily Telegraph”, живет в очаровательном коттедже в английской провинции. Она влюблена в мужчину, который любит другую. Далеко от нее в Южной Калифорнии живет Аманда Вудс, владелица процветающего рекламного агентства, занимающегося созданием роликов для фильмов. Она вдруг обнаруживает, что любимый человек ей изменяет.

Две незнакомые друг с другом женщины, живущие на расстоянии 10 000 километров друг от друга, оказываются в сходной ситуации. И они находят друг друга. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем, договорившись поменяться континентами и пожить друг у друга в течение двух недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда приезжает в засыпанную снегом английскую провинцию.

Крепкий орешек

(1988, США)

Режиссер: Джон МакТирнан

В суперсовременном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Макклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилось настоящей войной.

Реальная любовь

(2003, Великобритания)

Режиссер: Ричард Кертис

Реальная любовь – это фильм-мозаика, объединяющий истории сразу нескольких персонажей, которые готовятся встречать Новый Год и новую любовь. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце…всех в этом новогоднем фильме ждет счастливый финал.

Примечательно, что, несмотря на романтическую тему фильма, в Реальной любви хватает и драматизма, и комедии, а своей игрой картину украшают Хью Грант, Колин Ферт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Кира Найтли, Мартин Фриман и многие другие звезды британского кино.

Дневник Бриджит Джонс

(2001, Великобритания, Франция, США, Ирландия )

Режиссер: Шэрон Магуайр

Знаменитая экранизация одноименного романа Хелен Филдинг, действие которого развивается в сезон подготовки к новогодним праздникам. Героиня Бриджит Джонс решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь. Ей уже за тридцать, но она не замужем, безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Родители пытаются сосватать ее за сына соседей, скромника Марка, а сама Бриджит без ума от своего неотразимого начальника Дэниэла. С первого дня новой жизни мисс Джонс решает вести дневник, в который она будет записывать свои будущие достижения и победы.

Санта на продажу

(2010, Финляндия, Норвегия, Франция, Швеция)

Режиссер: Ялмари Хеландер

Черная комедия Санта на продажу рассчитана на взрослых зрителей, тех, кому впору самим переодеваться бородатым волшебником.

Сюжет выстроен по классическим канонам хоррора: в заснеженных горах Лапландии неизвестная корпорация проводит таинственные геологические изыскания. В это время жители соседней деревеньки недосчитываются поголовья северных оленей. Часть животных погибла, а часть просто сбежала. Расстроенные мужчины без труда обнаруживают виновника случившегося – голого бородатого мужчину. Вскоре они начинают подозревать, что взяли в плен самого Санта-Клауса.

Старый Новый год

(2011, США)

Режиссер: Гэрри Маршалл

Точный перевод названия New Year’s Eve звучит как Канун Нового года. А потому неудивительно, что фильм посвящен тому, как проводят 31 декабря и новогоднюю ночь жители самого яркого мегаполиса мира – Нью-Йорка. Свое видение городской предновогодней суеты представляет зрителю режиссер Гэри Маршалл, известный по фильмам Красотка, и День Святого Валентина.

В фильме Маршалл вновь прибег к полюбившемуся приему новеллизации кино: картина включает в себя восемь сюжетов, объединенных темой Нового года, романтики, надежды и любви. В фильме сыграли Холли Бери, Сара Джессика Паркер, Джон Бон Джови , Роберт Де Ниро и другие.

Ноэль

(2004, США, Канада)

Режиссер: Чазз Пальминтери

Рождество в Нью-Йорке — самое замечательное время года. По всему городу зажигаются тысячи рождественских елок, которые создают ощущение покоя и счастья. Однако для некоторых людей этого мало, они ждут чего-то невероятного, волшебного, чтобы отвлечься от повседневных тягот и забот.

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Ярких эмоций, приятного просмотра и чудесного праздничного настроения!

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