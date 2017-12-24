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Батл, цветы и поцелуй: Шуров поставил точку в конфликте с Yurcash

Вчерашнее выступление на Х-фактор группы Yurcash завершилось шокирующим батлом судьи Дмитрия Шурова в ответ на вызов Юрия Юрченко.

Дмитро Шуров

Шуров сочинил целую песню в стиле рэп и преподнёс конкурсанту букет.

Правда, в этот момент с музыкантом случился неприятный конфуз – он упал прямо на сцене.

Но этом не помешало положить конец конфликту – Юрченко поцеловал Шурова в знак примирения.

Напомним, во время шестого эфира песня-задание от Дмитрия Шурова не на шутку возмутила группу Yurcash и стала причиной конфликта.

Отметим также, что вчера за шаг от суперфинала Х-фактор 8 шоу покинула Даша Ступак.

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Кстати, Настя Каменских написала песню на украинском языке для участницы шоу Х Фактор Евгении Червоножко.

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