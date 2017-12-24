O.Torvald превратила Щедрик в новогоднюю рок-песню

Украинская рок-группа О.Torvald презентовала свою новогоднюю песню Ракамакафо.

Группа представила песню во время финального шоу Х-Фактора.

По словам Жени Галича, это – песня-ностальгия, и она возвращает слушателя минимум на десятилетие назад, когда еще существовали магнитофоны, многие люди жили на дешевых съемных квартирах и пили такой же дешевый алкоголь, но при этом были счастливы.

– Мы с ребятами заметили, что в новогоднем эфире этого года очень мало праздничного настроения, и вспомнили о песне, написанной 5-6 лет назад.

В итоге подставили семпл Щедрика в драйвовую гитарную гармонию, и таким образом вернули людей в атмосферу рождественского таинства. Ведь Щедрик – это великая мелодия всех времен и народов, написанная нашим украинским композитором.

Для многих – это сохранившийся с детства главный символ праздников. Как только начинает играть Щедрик, ощущается Новый год, Рождество, запах бенгальских огней, – поделился Галич.

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Напомним, украинский Щедрик зазвучал в Сингапуре.