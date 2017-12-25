XMAS WITH NK: Каменских презентовала рождественский фильм

Настя Каменских презентовала сборник рождественских песен в формате фильма.

В сборник вошло 9 песен на украинском, английском и итальянском языке, в том числе Щедрик, Last Christmas и три новых новогодних композиции.

В фильме артистка не просто пела, а й рассказывала личные истории, которые у нее случались на Рождество или Новый год.

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Аккомпанировал Насте давний друг Дмитрий Саратский.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская певица Настя Каменских представила первую песню из рождественского альбома Xmas with NK под названием Чудо Рождества. Автором песни стал Алексей Потапенко (Потап).