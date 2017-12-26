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Фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном – дата выхода

Фэнтезийный фильм Тайна Печати дракона: путешествие в Китай, в котором снялись Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, выйдет 16 августа 2018 года.

Шварценеггер и Джеки Чан

Об этом пишет Сегодня.

Сюжет фильма расскажет об английском путешественнике Джонатане Грине, который получил заказ на изготовление карт восточных рубежей России.

Картографу предстоит столкнуться с массой головокружительных открытий, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царем всех драконов.

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Режиссером фильма выступил Олег Степченко, а команда Джеки Чана занималась постановкой экшен-сцен.

К слову, киноресурс IMDb составил список наиболее ожидаемых фильмов 2018 года.

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