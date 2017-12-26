Фэнтези со Шварценеггером и Джеки Чаном – дата выхода

Фэнтезийный фильм Тайна Печати дракона: путешествие в Китай, в котором снялись Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, выйдет 16 августа 2018 года.

Об этом пишет Сегодня.

Сюжет фильма расскажет об английском путешественнике Джонатане Грине, который получил заказ на изготовление карт восточных рубежей России.

Картографу предстоит столкнуться с массой головокружительных открытий, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ваном, Царем всех драконов.

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Режиссером фильма выступил Олег Степченко, а команда Джеки Чана занималась постановкой экшен-сцен.

К слову, киноресурс IMDb составил список наиболее ожидаемых фильмов 2018 года.