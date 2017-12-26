Умер композитор Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский.

Об этом сообщает телеканал Культура.

О смерти композитора рассказали близкие композитора.

Некоторые российские СМИ сообщают, что Шаинский ушел из жизни в больнице в США, а его сына ранее рассказывал, что он перенес тяжелую операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Для справки. Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Закончил Московскую и Бакинскую консерватории, работал в оркестре Леонида Утесова.

Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд песен: Идет солдат по городу, Не плачь, девчонка, Через две зимы, На дальней станции сойду, Родительский дом.

Его песни пели Майя Кристалинская, Людмила Зыкина и Анна Герман, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и Лев Лещенко.

Он также широко известен как автор произведений для детей, мелодий для художественных и мультипликационных фильмов: Голубой вагон и Пусть бегут неуклюже из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, Улыбка из Крошки Енота, Вместе весело шагать, Антошка.

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Недавно в России умер Леонид Броневой – известный артист театра и кино.

Фото: Культура