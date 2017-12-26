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Робби Уильямс обнажился под елкой (18+)
Известный британский певец Робби Уильямс оригинально поздравил поклонниц с Рождеством и опубликовал фото без одежды на фоне новогодней елки.
Снимком 43-летний Робби Уильямс поделился в Instagram.
– Всех с Рождеством! Кто хочет поцелуй под омелой? – написал певец.
Менее чем за сутки фото собрало почти 80 тыс. лайков.
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Кстати, 25 декабря Настя Каменских презентовала сборник рождественских песен XMAS WITH NK.
Фото: robbiewilliams
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