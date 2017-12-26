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Робби Уильямс обнажился под елкой (18+)

Известный британский певец Робби Уильямс оригинально поздравил поклонниц с Рождеством и опубликовал фото без одежды на фоне новогодней елки.

Снимком 43-летний Робби Уильямс поделился в Instagram.

– Всех с Рождеством! Кто хочет поцелуй под омелой? – написал певец.

Менее чем за сутки фото собрало почти 80 тыс. лайков.

Читайте: O.Torvald превратил Щедрик в новогоднюю рок-песню

Кстати, 25 декабря Настя Каменских презентовала сборник рождественских песен XMAS WITH NK.

Фото: robbiewilliams

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