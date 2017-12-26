Солистку НеАнгелов раздели и облили краской ради нового клипа

Украинская группа НеАнгелы презентовала новый клип на песню Это любовь – краткий экскурс в мир глиттера, танцев и безлимитных вечеринок.
В каждом кадре клипа на песню Это любовь – тотальный fashion для правильного настроения. Много блесток, объемные цветные шубы, кислотные парики и немного легкой эротики.
Слава и Виктория знают все о шумных вечеринках и предлагают последовать их примеру “жить, как в субботу, посреди недели”.
Кстати, в одной из сцен Виктория сыграла манекенщицу – девушке пришлось позировать без одежды, измазавшись в краске.
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Кстати, Настя Каменских презентовала сборник рождественских песен XMAS WITH NK в формате фильма.
Фото, видео: mamamusic