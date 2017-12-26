Украинская группа НеАнгелы презентовала новый клип на песню Это любовь – краткий экскурс в мир глиттера, танцев и безлимитных вечеринок.

В каждом кадре клипа на песню Это любовь – тотальный fashion для правильного настроения. Много блесток, объемные цветные шубы, кислотные парики и немного легкой эротики.

Слава и Виктория знают все о шумных вечеринках и предлагают последовать их примеру “жить, как в субботу, посреди недели”.

Кстати, в одной из сцен Виктория сыграла манекенщицу – девушке пришлось позировать без одежды, измазавшись в краске.

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Солистку НеАнгелов раздели и облили краской ради нового клипа / 6 фотографий

Кстати, Настя Каменских презентовала сборник рождественских песен XMAS WITH NK в формате фильма.

Фото, видео: mamamusic