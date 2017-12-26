Топ-5 украинских звезд, которые встретят Новый год в России

Новый год – лучшая возможность для артистов заработать, поскольку цена выступлений повышается в несколько раз. Мы решили узнать, кто из украинских звезд встретит Новый 2018 год в России.

Певица Светлана Лобода встретит 2018 год в Москве. Вместе с Валерием Меладзе она будет развлекать гостей ресторана Турандот. Вечеринка пройдет в образе Игры престолов, поэтому не исключено, что артисты предстанут в необычном образе. Кроме того, певица значится в списке артистов в концерт-холле Крокус.

К слову, выступление Светланы Лободы на новогоднем корпоративе оценивают в сумму около €70-100 тыс.

Украинский певец и участник группы Иванушки International Кирилл Туриченко новогоднюю ночь проведет в Москве. Вместе с Леонидом Агутиным и остальными Иванушками он выступит в ресторане-яхте Чайка.

Певица Ани Лорак вместе с российским исполнителем Emin пригласила поклонников встретить Новый год в московском концерт-холле Крокус.

– С нетерпением ждем встречи с вами, 31 декабря в Крокусе. Необыкновенный вечер – радость, музыка, волшебство! Мы вместе встретим новый 2018 год! Ура! Приходите, ждем вас, – сказала Лорак в видеообращении.

Заказать выступление Ани Лорак на новогодний корпоратив обойдется в €50-60 тыс.

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В отличии от своих коллег, Вера Брежнева собирается праздновать Новый год 2018 в кругу семьи. Однако где именно, неизвестно.

– Соблазны выступить есть, но пока я не приняла финального решения. В новогоднюю ночь хочется расслабиться, выпить шампанского. А если я это сделаю, то работать уже не смогу. Да и предлагают выступать в других городах, куда мне семью сложно привезти. Я хочу, как все нормальные люди: оливье, шампанское, мандарины, Голубой огонек, – подчеркнула певица.

Кстати, новогодний гонорар Веры Брежневой оценивают в €50 тыс.

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От гонораров в новогоднюю ночь отказалась и Таисия Повалий. Певица, сбежавшая в Россию после Евромайдана, на новогодние праздники собирается вернуться в Киев.

– Все близкие получат от меня новогодние подарки. Обычно я дарю новогодние елочные игрушки. Иду в магазин сама и выбираю что-то новенькое. Игрушки сейчас такие красивые: яркие, блестящие. Мои родные всегда очень радуются им, – поделилась Повалий.

Мы уже писали, сколько стоит выступление звезд украинского шоу-бизнеса на частном новогоднем корпоративе.

Фото: anilorak, ververa, lobodaofficial