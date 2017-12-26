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Звездное Рождество: Лонгория, Тимберлейк и Шакира “показали праздник”

25 декабря католический мир праздновал Рождество Христово. Этот день большинство знаменитостей провели в семейном кругу.

Трогательные снимки с родными, а также фото праздничных елок звезды опубликовали в Instagram.

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Тем временем Робби Уильямс смутил поклонников обнаженным рождественским снимком.

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