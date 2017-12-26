Отель в Нью-Йорке предлагает прожить день из фильма Один дома

Отель в Нью-Йорке, в котором проходили съемки второй части фильма Один дома, предлагает почувствовать себя главным героем картины — Кевином Маккаллистером.

Отмечается, что “испытать ощущения Кевина” можно будет “в номере и на территории всего отеля”. О чем именно идет речь, отель не уточняет, пишет РИА Новости.

Услуга обойдется примерно в 895 долларов. За эти деньги фанаты смогут сделать снимки в фотокабине, съесть огромное мороженое в номере, получить сувениры и лимитированную коллекцию дисков. Кроме того, подготовлено специальное меню в духе 1990-х с любимыми блюдами детей, выросших в то время.

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Дополнительно можно заказать экспресс-пропуск на смотровую площадку на 86-м этаже небоскреба Empire State Building, четырехчасовую поездку на лимузине по городу по маршруту Кевина, доступ на каток Wollman Rink, а также личного фотографа.

Отель приурочил предложение к 25-й годовщине фильма.

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