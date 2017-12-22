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Модель plus-size Эшли Грэм устроила горячие танцы в Марокко/
Модель plus-size Эшли Грэм устроила горячие танцы в Марокко
Модель Эшли Грэм продолжает радовать поклонников откровенными фотографями и видео.
Ради съемок новой коллекции купальников для фигуристых женщин она отправилась в Марокко.
Там Эшли и потанцевала, и на верблюде покаталась.
А фото и видео щедро поделилась со своими фанатами в Instagram.
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К слову, ранее Эшли Грэм показала снимок в нижнем белье.
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