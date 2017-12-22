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Каменских показала глубокое декольте в леопардовой шубе

Украинская певица Настя Каменских показала глубокое декольте.

каменских

Снимок она опубликовала в Instagram.

– Красотка! Прима! Очень красивая! Супер! Секси, – пишут поклонники певицы.

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Фото оценили в 42 тысячи лайков.

Ранее Каменских сделала фото в свитере с декольте.

Фото: kamenskux.

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