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Каменских показала глубокое декольте в леопардовой шубе/
Каменских показала глубокое декольте в леопардовой шубе
Украинская певица Настя Каменских показала глубокое декольте.
Снимок она опубликовала в Instagram.
– Красотка! Прима! Очень красивая! Супер! Секси, – пишут поклонники певицы.
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Фото оценили в 42 тысячи лайков.
Ранее Каменских сделала фото в свитере с декольте.
Фото: kamenskux.
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