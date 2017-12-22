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Долги Металлиста – почти 1 млрд грн

У Металлиста, который сейчас проходит процедуру банкротства, есть долги как минимум на 883,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Футбол 24.

Более 846 миллионов из этой суммы – невыплаченная заработная плата экс-футболистам, тренерам и сотрудникам клуба.

Известны имена некоторых кредиторов и суммы задолженности: Папа Гуйе (сумма долга – 137,827 млн грн), Владимир Дишленкович (37,733 млн грн), Игорь Кутепов (около 1,2 млн грн).

Претензии к Металлисту также имеют юридические лица: Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области (17 млн грн), Кипрская компания Hensley Capital Limited (12,486 млн грн), ОСК Металлист (более 5 млн грн).

Всего в Едином государственном реестре есть 77 судебных решений по Металлисту, которые приняты 29-30 ноября 2017 года Хозяйственным судом Харьковской области.

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Ранее сообщалось, что в Металлист может вернуться экс-владелец Александр Ярославский.

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