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Боец ММА выиграл бой с торчащей из руки костью

Боец ММА Майкл Макдональд в рамках турнира Bellator 191 победил по очкам Питера Лижье.

Для Макдональда это был дебютный бой в промоушене, пишет Sports.ru.

После поединка выяснилось, что последний раунд Макдольд проводил со сломанной рукой.

– Я сломал руку во втором раунде. Я чувствовал, что кость торчит. Я горжусь свои выступлением. Полагаю, вы все хотите увидеть мою сломанную руку, так что вот рентген. Трудно поверить, что я сражался в последнем раунде имея такую травму. Слава Богу, благодаря адреналину я не чувствовал боли, – написал в соцсетях боец.

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Напомним, боец ММА из США умер после перенесенного нокаута.

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