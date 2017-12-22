Дулуб покинул Черноморец и отдал всю зарплату

Главный тренер Черноморца белорусский специалист Олег Дулуб прекратил сотрудничество с одесским клубом.
Об этом сообщает Sport Arena.
Дулуб пришел в одесский клуб осенью, сменив на тренерском мостку Александра Бабича. Его контракт был рассчитан до конца сезона.
Официально о расторжении контракта с Дулубом, и имя нового тренера будет объявлено уже в январе.
Причиной ухода Дулуба называют разногласие с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.
Чтобы разорвать контракт с Черноморцем белорусу пришлось вернуть все заработанные деньги.
Напомним, президент Черноморца урезал премиальные за победу одесского клуба над Динамо, полученные от Шахтера.
Под руководством Олега Дулуба Черноморец провел 12 матчей в УПЛ, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть зону вылета.
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