Дулуб покинул Черноморец и отдал всю зарплату

Главный тренер Черноморца белорусский специалист Олег Дулуб прекратил сотрудничество с одесским клубом.

Об этом сообщает Sport Arena.

Дулуб пришел в одесский клуб осенью, сменив на тренерском мостку Александра Бабича. Его контракт был рассчитан до конца сезона.

Официально о расторжении контракта с Дулубом, и имя нового тренера будет объявлено уже в январе.

Причиной ухода Дулуба называют разногласие с генеральным директором клуба Анатолием Мисюрой в вопросах кадровой политики, трансферов и премиальных.

Чтобы разорвать контракт с Черноморцем белорусу пришлось вернуть все заработанные деньги.

Напомним, президент Черноморца урезал премиальные за победу одесского клуба над Динамо, полученные от Шахтера.

Под руководством Олега Дулуба Черноморец провел 12 матчей в УПЛ, в которых одержал 3 победы и 7 ничьих, что позволило команде покинуть зону вылета.

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