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Флаг Украины на Донбасс Арене: Шахтер показал мультик про казаков

Донецкий Шахтер представил новогодний ролик к мультику Как казаки в футбол играли.

Главной идеей видео стало пожелание горняков скорейшего возвращения на родную Донбасс Арену.

Героями анимационной ленты стали Грай, Око и Тур – в уходящем 2017 году легендарным персонажам исполняется 50 лет. Над новинкой работали в течение двух месяцев. В производстве были задействованы 13 человек.

В анимации также представлены игроки Шахтера Тайсон, Андрей Пятов, Дарио Срна и главный тренер Паулу Фонсека. Горняки назвали мультфильм новогодним подарком для всех своих болельщиков.

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Ранее сообщалось. что горняки представят мультик Как казаки на Донбасс Арене в футбол сыграют.

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