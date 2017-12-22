Реал – Барселона: букмекеры назвали фаворита матча

В центральном поединке 17-го тура испанской Примеры Реал – Барселона, который состоится 23 декабря в 14.00, по мнению букмекеров, фаворитом считается мадридская команда.

В долгожданном Эль-Классико, в котором фактически будет решаться дальнейшее участие Реала в чемпионской гонке (сейчас отставание от лидирующей Барселоны составляет 11 очков) букмекеры отдают предпочтение команде французского специалиста Зинедина Зидана.

Так, БК Leon оценивает викторию Реала коэффициентом 2,21. А вот успех каталонского клуба на Сантьяго Бернабеу – 3,09. На ничью можно поставить за 3,85.

Отметим, что это будет 198-я игра в истории противостояния двух испанских грандов. По числу побед в Эль-Классико лидирует Реал. На счету сливочных 83 триумфа, в то время как каталонцы побеждали 76 раз.

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