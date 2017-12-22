Стадион в Самаре к ЧМ-2018 не построят

Российская Самара близка к тому, чтобы потерять право на проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, так как сооружение местной арены задерживается на 3 месяца,

При строительстве новой арены, которое ведется с трехмесячным отставанием от заявленных сроков, обнаружено множество дефектов, что угрожает безопасности будущих гостей стадиона.

По данным издания Советский спорт, Ростехнадзор потребовал приостановить работы на арене на три месяца. При этом на застройщика объекта уже направлено семь исков в арбитражный суд, который начнет рассмотрение дела в январе будущего года. Если требование Ростехнадзора будет удовлетворено, то Самара наверняка потеряет статус города-хозяина ЧМ-2018.

Кроме того, на объекте еще не смонтированы конструкции для кровли. Не устанавливались индивидуальные зрительские сидения и даже не закончена черновая отделка. А чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. В Самаре должны были пройти 4 игры. Вместимость арены после завершения работ должна составить 45 тыс.

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Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Испанию от участия в ЧМ-2018.