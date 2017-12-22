Три клуба АПЛ устроили охоту на защитника Шахтера

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Иван Ордец попал в сферу интересов сразу трех клубов АПЛ – Брайтона, Кристал Пэлас и Ньюкасла.

Об этом сообщает Команда №1.

Представители Брайтона и Кристал Пэлас следили за игрой 25-летнего защитника в матче Манчестер Сити – Шахтер (2:0).

Ньюкасл обратил внимание на украинца после ответного матча с Ман Сити в Харькове (2:1).

Отмечается, что Брайтон в ближайшее время направит официальный запрос о трансфере в донецкий клуб.

В текущем сезоне Ордец провел 19 матчей в составе Шахтера, в которых сделал 1 ассист.

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