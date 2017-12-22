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Цуренко в потрясающем бикини отдыхает в Дубае

Вторая ракетка Украины и 42 в мире Леся Цуренко ярко проводит отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

28-летняя спортсменка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она позирует в бикини.

Полдня очень необходимого отдыха, чтобы полюбоваться красивым видом и восстановить силы, – подписала свое сексуальное фото в соцсетях Цуренко.

Также вторая ракетка Украины Леся Цуренко озвучила планы на первые месяцы следующего года.

Леся собирается сыграть на шести турнирах – Брисбен (31.12-7.01), Хобарт (8.01-15.01), Australian Open (15.01-28.01), Катар (12.02-18.02), Дубай (19.02-24.02), Мексика (26.02-3.03).

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Ранее в откровенной фотосессии снялась лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

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