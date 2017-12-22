В Испании Гвардиолу внесли в список сепаратистов

Испанская полиция внесла главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов, поскольку он способствовал проведению референдума о независимости Каталонии.

Об этом сообщает El Nacional.

Во время одного из июньских мероприятий 45-летний специалист прочитал манифест в поддержку отделения автономного сообщества.

– Гвардиола мобилизировал сторонников независимости региона, – говорится в рапорте испанской полиции.

1 октября за независимость Каталонии проголосовали 2 044 038 человек (90,18%). Однако власти Испании не признали референдум легитимным.

Читайте: Карпат лишили 3 очков из-за долгов

Отметим, что Хосеп Гвардиола является уроженцем Каталонии. В бытности игрока 11 лет выступал за Барселону, а в качестве тренера трижды приводил блаугранас к чемпионскому званию и дважды выигрывал Лигу чемпионов. Нынче Пеп тренирует Манчестер Сити, с которым уже успел установить впечатляющий рекорд из 16 побед подряд.