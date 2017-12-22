Яремчук принес победу Генту на 97 минуте

Украинский форвард бельгийского Гента Роман Яремчук в 20 туре чемпионата Бельгии на 97 минуте принес победу своему клубу в матче против Шарлеруа.

Экс-форвард киевского Динамо стал героем Гента, забив единственный гол в ворота Шарлеруа. Ценности взятию ворот добавляет тот факт, что забит он был на 7-й добавленной минуте.

После подачи со штрафного Роман выиграл второй этаж и ударом головой отправил мяч в сетку ворот Шарлеруа.

Это третий гол украинца в чемпионате Бельгии в нынешнем сезоне за 12 матчей.

Напомним, что в Гент Яремчук перебрался из киевского Динамо, подписав с бельгийцами 4-х летний контракт.

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Ранее двумя красивейшими голами со штрафных отметился Руслан Малиновский в Кубке Бельгии за Генк.