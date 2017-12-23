Барселона громит Реал, Месси скидывает рекорд Мюллера

Барселона со счетом 3:0 одержала победу над мадридским Реалом в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.

Нападающий мадридцев Криштиану Роналду уже на второй минуте встречи после розыгрыша углового отправил мяч в ворота Барселоны, но гол не был засчитан из-за офсайда, пишет ТАСС.

Счет в матче открыл Луис Суарес (54-я минута), затем Лионель Месси увеличил преимущество каталонцев, реализовав пенальти (63), 11-метровый удар был назначен за намеренную игру рукой Даниэля Карвахаля в штрафной площадке Реала, защитник мадридцев получил красную карточку.

Третий мяч в компенсированное время забил Алеш Видаль.

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Гол в ворота Реала стал для Месси 526-м в составе Барселоны во всех турнирах, что является новым рекордом по количеству мячей, забитых игроком за одну команду европейского топ-чемпионата. Предыдущее достижение принадлежало бывшему игроку мюнхенской Баварии Герду Мюллеру, который забил 525 голов за немецкий клуб.

Напомним, Месси получил Золотую бутсу за сезон 2016/17.