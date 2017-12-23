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Новая “семерка”: Вербич официально стал игроком Динамо

Левый вингер Копенгагена Беньямин Вербич подписал с Динамо Киев пятилетний контракт, который вступит в силу с 1 января.

В составе Динамо хавбек будет играть под седьмым номером, сообщается на официальном сайте бело-синих.

Отметим, что датские СМИ оценивают сделку в 4 миллиона евро, а зарплату в миллион евро в год плюс бонусы.

24-летний Вербич – воспитанник словенского Целье, откуда и перебрался в Копенгаген летом 2015 го за 1,2 миллиона евро. В этом сезоне форвард записал в свой актив 28 матчей, 11 голов и 7 голевых передач за клуб во всех турнирах.

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За сборную Словении футболист уже сыграл 14 матчей и забил 3 гола.

Защитник Динамо Евгений Хачериди не собирается после окончания контракта играть за киевский клуб.

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