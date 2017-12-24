Первая ракетка Украины Свитолина в топ-100 самых влиятельных людей

По версии журнала Фокус первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла 95-е место в топ-100 самых влиятельных людей страны.
Об этом сообщает Теннисный портал.
В сотню также попали Владимир Кличко, завершивший карьеру, боксеры Василий Ломаченко (78) и Александр Усик (92), фехтовальщица на саблях Ольга Харлан (88) и шахматистка Анна Музычук (96).
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Кстати, в топ-100 самых сексуальных женщин России попали украинки.
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