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Первая ракетка Украины Свитолина в топ-100 самых влиятельных людей

По версии журнала Фокус первая ракетка Украины Элина Свитолина заняла 95-е место в топ-100 самых влиятельных людей страны.

Еліна Світоліна

Об этом сообщает Теннисный портал.

В сотню также попали Владимир Кличко, завершивший карьеру, боксеры Василий Ломаченко (78) и Александр Усик (92), фехтовальщица на саблях Ольга Харлан (88) и шахматистка Анна Музычук (96).

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Кстати, в топ-100 самых сексуальных женщин России попали украинки.

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