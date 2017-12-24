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В бикини и шапках Санты: как встречают Рождество знаменитые серфингистки

В Австралии сестры-серфингистки Холли-Дейзи, Элли-Джин, Бонни-Лу и Руби-Ли Коффи собрались на Рождество и сделали пикантный снимок.

Серфінгістки

Об этом пишет Сегодня.

Девушки позируют на пляже в купальниках и шапках Санта Клауса.

– Счастливого Рождества всем! Нет лучше людей, чтобы провести это время, чем мои сестры, – написала Холли-Дейзи.

Читайте: Австралийская серфингистка в пикантном купальнике гуляет по пляжу

К слову, в семье Коффи всего пятеро детей, у сестер еще есть брат. Все они очень популярны в соцсетях и часто устраивают совместные фотосессии в бикини.

Фото: Сегодня

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