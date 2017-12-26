Бразилец Шахтера возвращается на родину

Левый защитник донецкого Шахтера Марсио Азеведо уже в ближайшее время может сменить украинский клуб на бразильский Крузейро.

Как утверждает издание gazzetta.gr, 31-летний бразилец рассматривает вариант перехода в Крузейро из штата Белу-Оризонти.

При этом, по данным источника, возвращение в Бразилию не является первостепенным для самого Азеведо.

Отмечается, что, по сути, Крузейро – альтернатива для защитника, поскольку у него есть предложение от греческого ПАОКа. В Бразилию Марсио готов вернуться только в том случае, если ему не удастся доказать свою необходимость Паулу Фонсеке или перейти в клуб из Салоников.

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Кроме Азеведо, донецкий клуб в зимнее трансферное окно может покинуть также центральный защитник Иван Ордец, на которого имеют виды 3 представителя АПЛ.