Жена Ярмоленко в роскошном платье с высоким разрезом

Супруга лидера дортмундской Боруссии и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в социальных сетях снимок в роскошном красном платье с разрезом.

Андрей Ярмоленко вместе с семьей днями поехал на отдых. Об этом сообщила Инна. Девушка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором изображены Андрей, Инна, Ваня и Даня с чемоданами в зале регистрации.

Уже по приезду Инна выложила еще одну фотографию. На этот раз девушка сама, да еще и в роскошном платье с вырезом на левой ноге.

“Красоточка”, “Волшебна”, “Наша любимая” – посыпались комментарии к фотографии в соцсетях.

Напомним, что Андрей Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию из киевского Динамо летом 2017 года. За украинского полузащитника немцы заплатили 25 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

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