PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Коноплянка сделал селфи с кумиром детства/

Коноплянка сделал селфи с кумиром детства

Лидер сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка выложил совместный снимок с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Во время своего отдыха в ОАЭ, в Дубае, украинский футболист не упускает возможности сделать селфи со знаменитостями. Так, его Instagram пестрит общими фото с Зинедином Зиданом, экс-защитником Манчестер Юнайтед Микаэлем Сильвестром и вот с одним из лучших теннисистов современности – сербом Новаком Джоковичем.

– Мой кумир – подписал снимок Коноплянка.

Читайте: В бикини и шапках Санты: как встречают Рождество знаменитые серфингистки

Что примечательно, летом Евгения Коноплянку могли приобрести 4 клуба, однако полузащитник изъявил желание продолжить карьеру в Шальке. В первой части сезона на счету Евгения 16 матчей в Бундеслиге и 1 забитый мяч.

Фото на память. Фото Instagram

Теги: , ,
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх