Коноплянка сделал селфи с кумиром детства

Лидер сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка выложил совместный снимок с легендарным сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Во время своего отдыха в ОАЭ, в Дубае, украинский футболист не упускает возможности сделать селфи со знаменитостями. Так, его Instagram пестрит общими фото с Зинедином Зиданом, экс-защитником Манчестер Юнайтед Микаэлем Сильвестром и вот с одним из лучших теннисистов современности – сербом Новаком Джоковичем.

– Мой кумир – подписал снимок Коноплянка.

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Что примечательно, летом Евгения Коноплянку могли приобрести 4 клуба, однако полузащитник изъявил желание продолжить карьеру в Шальке. В первой части сезона на счету Евгения 16 матчей в Бундеслиге и 1 забитый мяч.