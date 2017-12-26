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Ломаченко признали лучшим боксером 2017 года

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) назван главным победителем в 2017 году по версии издания BoxingScene.

Чемпион WBO опередил в этой номинации таких боксеров, как американец Теренс Кроуфорд и Срисакета Сора Рунгвисаи из Таиланда. Интересно, что сам Ломаченко лучшим в мире называет Кроуфорда.

Василий Ломаченко – лучший боксер 2017 года. Поздравляю нашего чемпиона с первенством, признанным одним из самых авторитетных мировых изданий Fightnews. Пусть 2018 года станет для тебя еще богаче на яркие победы. Гордимся тобой, – написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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Напомним, что в 2017 году Василий Ломаченко одержал три победы, и каждый раз его соперник отказывался от продолжения боя в перерыве между раундами после избиения в ринге. В последнем бою в декабре в Нью-Йорке Ломаченко нанес первое поражение кубинцу Гильермо Ригондо.

 

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