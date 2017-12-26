Манчестер – Бернли: букмекеры назвали фаворита матча

В центральном матче 20-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Бернли букмекеры отдают предпочтение команде Жозе Моуриньо.

Во встрече на Олд Траффорд, которая состоится 26 декабря в 17.00, букмекеры из Parimatch видят безоговорочным фаворитом красных дьяволов.

На победу МЮ дают коэффициент всего 1,29. В то же время на викторию Бернли (команда претендует на звание открытия сезона в Англии) – 12,5. Ничья котируется в 5,6.

В минувшем туре манкунианцы потеряли очки в матче с Лестером, сыграв в результативную ничью – 2:2. И после 19 туров отстают от лидирующего МС на 13 очков. Бернли же в прошлой игре дома разгромно уступил Тоттенхэму – 0:3. Нынче бордовые борются за попадание в еврокубки, занимая 7-ю позицию.

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